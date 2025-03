Roma, il 200° gol di Dybala per essere felici in Europa League

Quale sarà il numero vincente? Le 10 qualificazioni di fila della Roma (preliminari compresi) nelle sfide in cui ha vinto la partita di andata o i 4 successi casalinghi su 4 per l'Athletic Bilbao in questa Europa League? Per qualificarsi ai quarti serve una grande partita [...] e, magari, il gol numero 200 di Dybala, ora a 199. Dybala che loda Ranieri: "Con la sua esperienza mi ha trasmesso la fiducia di poter parlare ai più giovani per aiutarli". E Ranieri incorona Dybala: "Non è solo un leader carismatico o tecnico, ma lo è in tutto e per tutto. Ha capito quale è il bene della squadra". Infortunato Celik, Paredes torna dalla squalifica, ballottaggio tra Dovbyk e Shomurodov.

(corsera)