Roma e Lazio al crocevia europeo

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - La notte della verità. Roma e Lazio si giocano l'Europa, in campo e in contemporanea, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre della Capitale che ripartono dal vantaggio nella gara di andata, entrambe hanno vinto 2-1 la prima sfida contro gli spagnoli del Bilbao e i cechi del Plzen. Sfide diametralmente opposte, ma tutte e due piene zeppe di insidie: perché oltreconfine c'è poco da scherzare con chiunque. Da una parte la Roma che ha di fronte la sfida sulla carta più dura: andare in Spagna a far visita in casa dell'Athletic Bilbao una squadra con ottime individualità, qualità e gioco. Ranieri, che alla vigilia della sfida come sempre vola basso, non ha svelato le sue intenzioni e non c'è da sorprendersi se inventerà ancora una volta qualche mossa a sorpresa. La certezza è che ci sarà Dybala a illuminare il gioco giallorosso, Koné e Paredes a tessere la trama di gioco lì in mezzo, ma chiaramente, visto il punteggio dell'andata, il tecnico testaccino si è un po' coperto rinforzando il centrocampo giallorosso.

Dall'altra parte la Lazio sa bene quanto sia insidiosa la sfida contro il Viktoria Plzen sulla carta più abbordabile. La gara d'andata sta lì a dimostrarlo, Baroni lo sa bene e cercherà di evitare gli errori commessi dai suoi nella gara d'andata. Proprio per questo il tecnico toscano della Lazio non fa sconti e stasera manderà in campo la squadra migliore con l'atteso rientro di Castellanos (senza il quale in attacco i biancocelesti avevano sofferto non poco), dentro Vecino per lo squalificato Rovella. Il tutto davanti ai quasi 35mila dell'Olimpico: non pochi considerando il giorno e l'orario: fischio d'inizio alle 18.45. Visto l'andamento in campionato, tanto la Roma quanto la Lazio, puntano moltissimo su questa competizione e proprio per questo, mai come stasera, sarà vietato sbagliare.