Roma con tutti i big: Dovbyk in Spagna per tornare grande

A Bilbao sono giorni che si ripete che la rimonta sia possibile. A Roma il mantra è lo stesso, anche consci del gol di vantaggio dopo la gara di andata. Una cosa è certa: Claudio Ranieri si affiderà a tutti gli uomini d'esperienza che ha a disposizione, come Artem Dovbyk: l'ucraino dopo il titolo di "Pichichi" lo scorso anno, fa paura alle spagnole.

Inevitabilmente ruoterà tutto intorno a Paulo Dybala. che vuole viversi un'altra serata da protagonista. La Joya andrà alla ricerca del gol numero 200 e del suo primo centro europeo in trasferta. Dovbyk, invece, è la prima volta che torna in Spagna anche se l'Athletic è una delle poche squadre a cui lo scorso anno non ha segnato. [...]

Nella battaglia del San Mames ci sarà anche Leandro Paredes, fresco di rinnovo, così come Angelino, Mancini e Saelemaekers. [...] Per lo stesso Ranieri, sarà un bel confronto con Ernesto Valverde: dopo aver scacciato via il problema trasferte in Serie A, la Roma dovrà farlo anche in Europa (ultimo successo lo 0-1 dell'anno scorso a San Siro contro il Milan). [...] Domani in palio c'è tutto, dal passato al presente con vista sui quarti.

(gasport)