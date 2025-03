ROMA-COMO: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini favorito su Pisilli, Hummels in panchina

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo contro il Como di Fabregas. Qualche dubbio di formazione per Claudio Ranieri, che dovrà gestire le forze della squadra in vista dell'impegno di Europa League contro l'Athletic. Il dubbio principale è legato a capitan Pellegrini e Pisilli: l'unico vero ballottaggio è quello che li vede protagonisti. Il numero 7 sembrerebbe favorito. Una sola chance di titolarità, invece, per Hummels.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Shomurodov.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

IL ROMANISTA - Svilar, Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

LA REPUBBLICA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.