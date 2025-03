Roma-Como, la moviola dei quotidiani: giornata complicata per Pairetto, manca un rosso a Smolcic

La Roma supera il Como per 2-1 e infila la quarta vittoria consecutiva in Serie A grazie alle reti di Saelemaekers e Dovbyk. Partita disastrosa per l'arbitro Luca Pairetto (media voto 4,25). La direzione di gara non è stata assolutamente sufficiente, con tanti errori e soprattutto una svista importante sul contatto Smolcic-El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

Nel primo tempo Dybala giù in area a contatto con Goldaniga: non c'è nulla. Nella ripresa, manca il secondo giallo a Smolcic che ferma fallosamente El Shaarawy. Ok l'espulsione di Kempf per secondo giallo.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 3,5

Disastrosa gara per Pairetto, inspiegabile il perché di questa fiducia illimitata. Errori sul mancato secondo giallo a Smolcic, quando espelle Kempf, tutto da discutere il contatto Goldaniga-Dybala. Malissimo. [...] Smolcic già ammonito entra su El Shaarawy, non trova il pallone, finisce per prenderlo sulle gambe, fermando un azione promettente. Pairetto ovviamente non vede nulla, fa proseguire e clamorosamente ammonisce pochi secondi dopo Caqueret che non fa neanche fallo su Dybala. [...] La Joya entra in area del Como e viene affrontato da Goldaniga che si sposta in direzione dell'avversario con il corpo, chiaro intento di fermare la sua progressione. A centrocampo è sempre fallo. I dubbi restano, sul regolamento una cosa del genere non viene mai menzionata. [...]

IL TEMPO

Luca Pairetto dirige bene ma non benissimo in un Roma-Como molto tirato. Uno in particolare l'episodio che ha scatenato le polemiche, andato in scena poco dopo l'inizio del secondo tempo: i giallorossi si sono lamentati per un mancato giallo ai danni di Smolcic, entrato a forbice e in ritardo su El Shaarawy. Poco dopo l'arbitro espelle giustamente Kempf dopo un intervento in ritardo su Dybala. Corretta la scelta di non assegnare il penalty alla Roma per il contatto tra la Joya e Goldaniga.

IL ROMANISTA

Una prestazione da rivedere di Pairetto. Decide di lasciar giocare molto in avvio, seguendo il ritmo che impone il Como. Ma deve presto rivedere la sua posizione e sventolerà ben 10 cartellini: all'11' giallo per Smolcic per un fallo su Angelino in ripartenza. Un minuto dopo Dybala cade in area: Goldaniga cerca il contatto con la spalla disinteressandosi del pallone e lo abbatte. Poco per un rigore. Al 26' Kempf di nuovo ai limiti del regolamento su Dybala e arriva il giallo. Al 4' del secondo tempo, Smolcic, entra a forbice su El Shaarawy ma per l'arbitro non è neanche fallo. [...] Al 17' Pairetto evita ogni ulteriore polemica grazie a Kempf che non riesce ad evitare il secondo giallo su un incontenibile Dybala: rosso. Al 24' altro errore di Pairetto: non ferma il gioco con Celik a terra per un colpo alla testa: il Como segna con Diao ma per fortuna di tutti in fuorigioco. [...]