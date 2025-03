Roma, che rimonta: c'è il rettilineo finale per la Champions

"Dopo Lecce vedremo dove saremo e capiremo cosa potremo fare davvero". Questo è ciò che Claudio Ranieri diceva dopo Venezia-Roma, match che apriva un ciclo di 7 partite abbordabili. Dopo aver fatto punteggio pieno, i giallorossi ora sono tornati in corsa per la Champions League. Il bello, però, inizierà domenica prossima quando all'Olimpico arriverà la nuova Juventus di Igor Tudor. [...]

Quando Ranieri ha fatto il suo ritorno a Trigoria, sperare in un piazzamento europeo era molto difficile e, a prescindere da come andrà a finire, Sir Claudio sta compiendo un altro miracolo. [...] Del resto la Roma continua ad essere la squadra che in questo 2025 ha raccolto più punti di tutti, ma, anche quella che in casa ha il bottino migliore di tutto il resto della Serie A, fatta eccezione per l'Inter. E, se la Roma sulla carta ha un calendario impossibile, lo stesso anche le altre in corsa per il quarto posto, come il Bologna. [...]

