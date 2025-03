Roma, c'è speranza anche senza Joya

Sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: chi ha Dybala se lo tiene stretto. [...] Detto ciò, la Roma dovrà farne a meno per le ultime 9 gare di campionato. Quelle decisive per ambire ad un posto in Champions. [...] In stagione la Roma ha già dovuto fare a meno della Joya. E non poche volte. [...] E i risultati non sono proprio da buttare: 4 vittorie, due pareggi e una sconfitta, quella con il Bologna. [...] La media punti è di 2 a partita che contrasta con i 58 punti (comprese le coppe) in 37 gare conquistati con Paulo in campo (media 1,57). Lo ribadiamo ancora una volta, è soltanto un giochino statistico. [...]

Ma c'è di più e questo deve dare coraggio al gruppo giallorosso. Perché l'estro, la classe e l'incisività di Dybala non si discute. Ma in un'annata difficile come questa, è accaduto anche che l'argentino - entrando dalla panchina - non sia riuscito a cambiare la partita. [...] Ed è da qui che deve ripartire Ranieri. Convincere il gruppo che anche senza il giocatore migliore della rosa la rincorsa partita a Como lo scorso 15 dicembre può continuare. A Lecce spazio presumibilmente a Pellegrini e Soulé dietro Dovbyk su un campo dove i giallorossi nelle ultime due stagioni, con Mourinho e De Rossi in panchina, hanno pareggiato. [...]

(Il Messaggero)