Roma, c'è Solet oltre Hummels

La Roma è già proiettata al futuro e alla ricerca del sostituto di Mats Hummels, con cui la separazione a fine stagione appare ormai certa (...). Ghisolfi ha già avviato la ricerca di un degno successore (...).

Tra i nomi sul taccuino, oltre a Mika Marmol del Las Palmas (già cercato a gennaio), (...) spicca Oumar Solet, difensore francese classe 2000 dell'Udinese. (...) Il suo impatto in Serie A è stato molto positivo, dimostrando un rapido adattamento.

Gianluca Nani, DT dell'Udinese, ha spiegato come il club friulano sia riuscito a ingaggiare Solet a parametro zero: "Siamo stati bravi e fortunati ad anticipare i tempi". Solet stava per trasferirsi al Napoli nel gennaio 2024, ma un infortunio al bacino ha cambiato le carte in tavola. (...) L'Udinese ha colto l'occasione a settembre, offrendogli un contratto triennale e permettendogli di integrarsi gradualmente. (...) Dal 4 gennaio, data del suo debutto ufficiale, Solet è diventato un pilastro della difesa, saltando solo la partita contro la Roma per squalifica.

(...) Solet ha già calcato il prato dell'Olimpico, sia in Europa League con il Salisburgo, sia recentemente contro la Lazio. Alto 1.92, forte fisicamente e dotato tecnicamente, è un difensore moderno, capace di impostare l'azione. (...)

Solet non è solo nel mirino della Roma: anche il Napoli è tornato alla carica. L'Udinese punta a scatenare un'asta, con una valutazione che supera già i 15 milioni di euro. (...)

(corsport)