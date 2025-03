Roma-Cagliari posticipata alle 16 per la maratona

IL TEMPO (L. PES) - «Una domenica di festa». Così l'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Onorato ha definito la giornata del 16 marzo quando la Capitale ospiterà sia la maratona che la gara di Serie A tra Roma e Cagliari. Nei giorni scorsi tra i tavoli delle istituzioni capitoline era sorto il problema della concomitanza dei due eventi visto che la corsa podistica nel suo tragitto incontrerà il Foro Italico. Per questo ieri mattina in Prefettura, dopo un tavolo tecnico, si è scelto di posticipare l'inizio della gara di calcio e anticipare il via alla corsa. Il match Roma-Cagliari inizierà un'ora dopo, alle 16, mentre la maratona partirà alle 8 anziché alle 8.30. Questo per consentire di organizzare al meglio l'area attorno all'Olimpico e consentire il regolare flusso dei tifosi che avranno un'ora in più di tempo per arrivare allo stadio. «La nostra città vivrà una giornata di festa e di sport, per le strade e sugli spalti dello stadio Olimpico -ha dichiarato soddisfatto Onorato dopo la riunione- Con la preziosa collaborazione del prefetto di Roma, che ringrazio per essere inter-venuto, è stata trovata la soluzione migliore per consentire il regolare svolgimento di due appuntamenti importanti». La Lega di Serie A, per motivi strettamente legati agli slot televisivi, è sempre stata contraria allo spostamento dell'inizio del match. Ma allo stesso tempo era impssibile cambiare il percorso della maratona a meno di due settimane dall'evento. Per questo, alla fine, la soluzione è stata trovata ricavando un'ora e mezza in più di tempo per risistemare l'area del Foro Italico consentendo comunque il regolare svolgimento della maratona e, an-che con inizio alle 16, Roma-Cagliari non andrà a incidere sugli slot televisivi della 29a giornata di campionato. Una domenica certamente non semplice, ma alla fine tutti sono accontentati.