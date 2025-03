ROMA-ATHLETIC: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Celik dal 1'

Primo atto dell'ottavo di finale di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao. In un Olimpico sold out, Cluadio Ranieri vuole regalare un'altra grande notte europea ai tifosi giallorossi. Per farlo si affiderà a Svilar tra i pali, con Mancini, Ndcka e Celik (favorito su Hummels) in difesa. In mezzo al campo, senza lo squalificato Paredes, spazio a Cristante e Konè, con Saelemaekers e Angelino sugli esterni. Alle spalle di Dovbyk, ci saranno Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini (in vantaggio su Pisilli).

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.