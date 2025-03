Roma-Athletic Bilbao, la moviola dei quotidiani: Scharer se la cava, ma, grazia Jauregizar

La Roma batte l'Athletic Bilbao per 2-1 e si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Europa League. Arbitro della gara, lo svizzero Scharer (media voto 5,88) che dirige una gara per lo più tranquilla e senza particolari nervosismi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Nel primo tempo manca un cartellino giallo a seguito di un'entrata scomposta di Unai Gomez su Baldanzi. Nel secondo tempo proteste di Saelemaekers per un presunto tocco di braccio in area, ma è coscia. Giusta la seconda ammonizione per Yeray: il secondo giallo è una trattenuta prolungata su Shomurodov.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5,5

Non benissimo Scharer come rilevazione del fallo, alcune punizioni eccessive, e condotta disciplinare. Corretto il secondo giallo per Yeray. Protesta Saelemaekers per un tocco di mano di Berchiche in area spagnola, ma il pallone colpisce il corpo. Giusto far proseguire. Ha rischiato grosso Jauregizar: ammonito per un pestone su Rensch, entra poi in ritardo su Baldanzi a fine primo tempo. Per il metro utilizzato fino a quel momento manca l'ammonizione. Manca anche ad Unai Gomez e per Berchiche.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Se la cava lo svizzero Sandro Scharer. Al 18' arriva il primo giallo per Yeray che stende Rensch. Ancora l'olandese scappa a Jauregizar che lo ferma e si prende il giallo. Si va al riposo con un altro rischioso pestone di Jauregizar ma Scharer non sanziona. Nella ripresa, entra Shomurodov che prima si fa ammonire per un'entrata in ritardo su Prados e poi fa prendere il secondo giallo a Yeray.