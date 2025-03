Ripartenze, cadute e messaggi temerari: Roma saluta Hummels

La storia di Mats Hummels alla Roma è un racconto di passioni, delusioni e cadute. Il campione del mondo, arrivato per dare esperienza e solidità, ha vissuto una stagione difficile, culminata con l'espulsione nella decisiva partita contro l'Athletic Bilbao.

L'errore di Hummels è stato fatale per la Roma, che ha subito la rimonta dei baschi ed è stata eliminata dall'Europa League. (...) Anche Ranieri ha ammesso la gravità dell'errore, e la polemica ha investito il giocatore tedesco.

Dopo l'espulsione, Hummels si è scusato pubblicamente, ma le critiche non si sono placate. (...) In molti hanno ricordato le scelte di Juric, che non aveva dato spazio al giocatore tedesco.

Anche il rapporto con Ranieri si è incrinato, complice una polemica a distanza nata da alcune dichiarazioni del tecnico. (...) Tra alti e bassi, Hummels ha concluso la sua avventura alla Roma nel peggiore dei modi, con l'espulsione a Bilbao che ha sancito l'eliminazione dall'Europa League. Ripete a tutti "I'm sorry".

