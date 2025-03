Rimostranze alla Uefa per i fatti di Bilbao

La gestione dell'ordine pubblico in occasione della partita di Bilbao tra Athletic e Roma non è destinata a passare inosservata. E se la UEFA ha aperto un fascicolo per vederci più chiaro, chiedendo al club basco di fornire documentazione e spiegazioni per i disordini avvenuti fuori dal San Mamés, la stessa Roma a fine partita ha fatto arrivare le sue rimostranze a Nyon. [...] Il club giallorosso ci ha tenuto a segnalare alla UEFA come il comportamento non solo delle forze dell'ordine, ma soprattutto quello della vigilanza privata del San Mamés, abbia contribuito a generare situazioni di crisi sfociate poi in incidenti o pericolosi momenti di calca nei corridoi delimitati da barriere provvisorie. Inoltre, a sorprendere molti tifosi [...] è stato l'atteggiamento provocatorio da parte della sicurezza del San Mamés, i cui agenti erano armati di manganello. [...]

Alle testimonianze raccolte dal nostro giornale si aggiunge quella di Gianmarco, pseudonimo di un tifoso residente fuori dall'Italia che è stato fermato prima della partita proprio come Michele, nome di fantasia di un altro ragazzo intervistato da "Il Romanista" dopo essere stato picchiato e portato in questura dalla polizia. [...] "Alcuni steward ci passano di fianco trascinando di forza due giovani. Diciamo: "Fate piano perché gli state facendo male". Uno di loro si gira verso di me e mi risponde con un pugno in faccia. Appena riapro gli occhi vedo accanto a me un signore in borghese con una cuffia all'orecchio. Deduco che sia un poliziotto e gli dico: "Hai visto cosa ha fatto?". Dopo ho scoperto che era il capo degli steward". [...] A questo punto la storia di Gianmarco si fa simile a quella di Michele. [...] "Non mi hanno fatto vedere la partita, perché mi hanno ammanettato e portato in questura. Anche io come il ragazzo che ha parlato con voi sono stato messo in cella, eravamo tutti da soli in celle freddissime. Niente cibo, praticamente niente acqua". [...] Un altro racconto da brividi. E la UEFA teme cosa potrà avvenire in una città che tra due mesi ospiterà un evento di portata europea con almeno mezzo stadio riempito di tifosi provenienti da fuori.

(il Romanista)