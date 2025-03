Rigenerato dal tecnico, ora è inamovibile: adesso lo spagnolo sogna la Nazionale

Angelino è sempre più protagonista della Roma di Claudio Ranieri. Corsa, tecnica e gol. Quarto gol stagionale per lui, tutti segnati nel 2025. Una spina nel fianco anche contro l'Athletic Bilbao. La rete dell1-1 ha rimesso in piedi una gara che non prometteva bene. [...] La svolta arriva dopo l'esonero di Juric che lo utilizzava da braccetto. Con Ranieri ha messo a segno 4 gol e 4 assist, decisamente un altro giocatore. [...] Ora il sogno è la nazionale spagnola, dopo che l'ex Lipsia non è andato oltre l'Under 21.

Angelino è stato un vero e proprio colpo low cost. Il Galatasaray aveva deciso di non riscattarlo a 5 milioni di euro e così si è inserito Tiago Pinto. Prima di approdare in giallorosso, lo spagnolo ha fatto il giro del mondo: Manchester City, Stati Uniti, Olanda, Germania e Turchia. Ora vuole rimanere alla Roma. [...] Ha stretto un bellissimo rapporto con Paredes, Dybala e Soulé e si è pure innamorato dell'inno di Antonello Venditti.

(Il Messaggero)