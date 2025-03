Ricomincio da me

Quando fu acquistato dal Boca Juniors il quotidiano Clarin scrisse non avevano comprato un giocatore ma un "concetto romantico". E Daniele De Rossi continua a esserlo anche ora. [...] Dal mare di Ostia era partito peer prendersi Roma, riuscendoci, sia come calciatore che come allenatore, e ora da Roma torna a Ostia da presidente. Un sogno piccolino, dopo averne avuti e realizzati tanti e molto grandi. Daniele De Rossi non palleggiava tra Porta Latina e Porta Metronia come Francesco Totti, ma davanti al mare di Ostia, non è cresciuto al centro di Roma, c'è arrivato, piazzandosi di fianco al Capitano, che gli ha fatto da Virgilio [...] Ma poi De Rossi si è staccato. La prima volta da calciatore andando a Buenos Aires, al Boca Juniors, diventando un "concetto romantico". Poi è tornato per farsi carico della panchina della Roma dopo José Mourinho, come venire dopo Giulio Cesare, scoprendo le difficoltà di passare dal campo dove si è sempre figli alla panchina dove si diventa padri, e quando si è staccato per la seconda volta c'era un solo per tornare a essere un "concetto romantico": ripartire da Ostia. Ma De Rossi non è l'unico ad aver deciso di comprarsi la squadra dove tutto è cominciato, perché c'è sempre un momento nel quale il campione uscendo dal campo ripensa a quando è entrato, a chi l'ha supportato, a come tutto ha avuto inizio. [...] È anche un modo di ringraziare, reinvestendo in chi ha creduto in te. Squadra, campo, posto. Rimetti in circolo la possibilità comprandoti la tabaccheria dove hai acquistato il biglietto della fortuna per il tuo talento. [...]

Per questo anche Alberto Aquilani, che giocò con De Rossi nella Roma, nel 2019 ha acquistato la Spes Montesacro, la squadra dell'omonimo quartiere, ricominciando dal campo di terra che l'aveva visto bambino prima di arrivare al Liverpool. [...] Antonio Percassi, attuale presidente dell'Atalanta, prima calciatore, claro. Presidente dal 1990 al 1994, e poi nel 2010. Si era dimesso perché erano andati in B, è tornato perché erano riandati B, poi l'anno scorso hanno vinto l'Europa League [...] Un po' come i versamenti d'amore e tanti euro che Andrés Iniesta fa all'Albacete ogni volta che si trova in difficoltà. La prima squadra a tesserarlo e che gli aveva chiesto anche di essere la sua ultima prima del ritiro. Passaggio mancato. [...] E poi ci sono quelli come Ricardo Giusti, campione del mondo con l'Argentina a Mexico '86, uno che non potendo comprare la sua squadra di Rosario, il Newell's Old Boys, una volta a settimana torna a Albarellos, Provincia de Santa Fe, suo paese natale, per giocare una partita con gli amici di sempre. [...] Perché il calcio è uno specchio.

