Retegui va ko: pronti Piccoli o Baldanzi

IL TEMPO (SIM. PIE.) - Piovono tegole su Milano: Retegui e Dimarco non ci sono, Zaccagni e Cambiaso non si sentono tanto bene. Il ct Spalletti fa la conta in vista della sfida di questa sera, l'infortunio del centravanti dell'Atalanta (affaticamento agli adduttori della coscia destra) complica i piani del commissario tecnico che dovrà modificare l'assetto tattico della squadra passando al 3-5-1-1. Il ct va sul sicuro, almeno per quanto riguarda il reparto arretrato: in porta ci sarà Donnarumma, nella linea di difesa a tre spazio a Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Mediana robusta con Barella, Rovella e Tonali; il laziale dovrebbe essere preferito a Ricci, con Frattesi pronto a subentrare a gara in corso. Sulle corsie esterne Politano agirà sulla destra con Udogie impegnato sulla fascia opposta. Raspadori avrà il compito di legare il gioco, apparendo e scomparendo alle spalle dei centrocampisti tedeschi. Kean sarà l'unico riferimento offensivo.

Nelle ultime ore su Retegui è affiorato cauto ottimismo, lo staff medico della Nazionale valuterà un eventuale recupero in extremis in vista della sfida di ritorno in programma giovedì sera a Dortmund. Qualora Retegui dovesse lasciare il ritiro azzurro, il tecnico Spalletti chiamerebbe uno tra il centravanti del Cagliari Roberto Piccoli e il romanista Tommaso Baldanzi. Sotto osservazione anche il capitano della Lazio Mattia Zaccagni: qualora non dovesse recuperare, potrebbe essere convocato Luca Koleosho del Burnley che si sta mettendo in luca nella Premiership inglese.