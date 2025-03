IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma vince nel recupero e diventa la squadra con più vittorie nella storia dell'Europa League. La rete di Shomurodov all'ultimo respiro, oltre a garantire un vantaggio per la gara di ritorno al San Mames di giovedì prossimo, ha permesso ai giallorossi di superare l'Inter in una speciale classifica. Si tratta infatti del 97esimo successo della Roma in Europa League in 185 partite. [...]