Re Claudio e la sfida inaspettata

Ranieri, adesso sulla panchina della Roma, resta una leggenda a Cagliari, protagonista di imprese indimenticabili che hanno segnato la storia del club sardo.

(...) Dopo aver lasciato il Cagliari con la promessa di un addio al calcio, Ranieri è tornato sui suoi passi per guidare la Roma, chiamato a risollevare le sorti di una squadra in crisi. Domani, Ranieri dovrà mettere da parte i sentimenti e cercare punti importanti per la sua Roma, impegnata nella corsa a un posto in Europa.

(...) All'andata, Ranieri aveva assistito da casa alla sfida tra Cagliari e Roma, conclusasi con un pareggio a reti bianche. Adesso, i rossoblù guarderanno negli occhi il loro salvatore, cercando di strappare punti preziosi per la salvezza.

La Roma, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, vuole dimenticare la sconfitta di Bilbao, mentre il Cagliari è alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I precedenti non sorridono ai sardi, con la Roma che ha vinto 13 degli ultimi 19 incontri. Comunque andrà, Ranieri a Cagliari resterà "re Claudio".

