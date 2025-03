Ranieri va sul sicuro: assalto all'Europa. Da Mancini a Dybala, la Roma ai senatori

Certe partite si vincono anche con l'esperienza e con l'abitudine di giocarle. Bisogna saperle interpretare e gestire, per questo servono i senatori. Contro l'Athletic Bilbao, Claudio Ranieri ne avrà a disposizione uno per reparto: Mancini, Cristante e Dybala. [...] Reduce da alcune ottime prestazioni, il Mancio sarà spostato nuovamente al centro della difesa e dovrà marcare Guruzeta. Accanto a lui ci saranno, invece, Ndicka e Celik, con il turco che farà di tutto per esserci e marcare Nico Williams. [...]

Con la Roma che dovrà fare a meno dello squalificato Paredes, Ranieri ha scelto Cristante. [...] Sarà lui a dover dar ritmo alla squadra. Infine serve la fantasia, l'imprevedibilità e la qualità. Chi se non Paulo Dybala che domani giocherà la partita numero 30 con la maglia della Roma in Europa. La Joya è in un momento di forma incredibile e se c'è un giocatore in grado di risolvere la sfida è proprio lui. [...]

(gasport)