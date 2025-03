Ranieri: “Si parla troppo dell’allenatore Io propongo nomi, poi decide Friedkin”

«Affrontare il Como in questo momento è come andare dal dentista, ma senza anestesia». Ranieri cita Pep Guardiola, che qualche anno fa aveva usato parole simili per definire l’Atalanta di Gasperini: il tecnico della Roma, per svincolarsi sul pressing riguardo al suo successore sulla panchina giallorossa, mette l’accento sul prossimo avversario. (...) Di sicuro darà il suo parere su chi dovrà prendere il suo posto, ma poi la scelta definitiva sarà dei Friedkin. «Mi hanno preso anche con la mansione di scegliere il mio successore, posso consigliare ma saranno i proprietari a decidere. È mio compito dare un ampio ventaglio di persone che possano guidare la Roma, e questo farò. Non mi sento sminuito da questo ruolo, credo che la presidenza si fidi di me, di ogni allenatore dirò pregi e difetti e poi saranno loro a chiedermi altre delucidazioni. Se porto dei nomi è perché ci credo e li reputo validi per allenare questa squadra, ma poi il presidente ha il diritto di scegliere. Gasperini? Ogni giorno esce un nome». (...)

(corsera)