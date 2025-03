Ranieri show. Ok, il cambio è giusto

In Inghilterra era Mister Tinkerman, l’allenatore-aggiustatore, da quando è tornato in Italia è diventato Mister Cambi. L’ultima sostituzione benedetta di Claudio Ranieri è stata quella di giovedì sera contro l’Athletic Bilbao: entra Shomurodov, segna e la Roma vince. (...) Per raccontare la storia di Mister Cambi siamo tornati indietro di un anno, anzi, un po’ di più. Ripartiamo dalla finale di ritorno dei playoff di Serie B a Bari. Zero a zero al 90', Ranieri fa entrare Pavoletti che segna il gol della promozione. Nella stagione seguente, in undici partite fra campionato e Coppa Italia, il Cagliari riprenderà il risultato (pareggiando o vincendo) con le sostituzioni del suo allenatore. Salernitana-Cagliari 2-2: entrano Shomurodov (assist) e Viola (gol), il Cagliari va sul 2-1. Cagliari-Frosinone 4-3: questa è una vera magìa. Dopo un rigore sbagliato da Mancosu al 30' del primo tempo, all’intervallo il Frosinone sta vincendo 2-1, al 4' del secondo tempo va sul 3-1, entrano Oristanio, Pavoletti e Viola, segna Oristanio su assist di Pavoletti, che fi rma una doppietta per la rimonta, grazie anche a un assist di Viola. (...) E siamo a Roma, dove la mano felice di Cluadio dal Testaccio continua a ribaltare o migliorare i risultati. Roma-Lecce 4-1: al 45' il risultato è 1-1, finisce 4-1 anche con un gol di Pisilli partito dalla panchina. Roma-Genoa 3-1: all’intervallo è 1-1, va dentro El Shaarawy che segna il 2-1. Roma-Como 2-1: il capolavoro della stagione ranierista. La squadra di Fabregas chiude il primo tempo sull’1-0, l’allenatore giallorosso mette Saelemaekers e Dovbyk che fi rmano i gol della rimonta. Anche in Europa la magìa prosegue. Roma-Eintracht 2-0: entra Shomurodov e chiude la partita col secondo gol.

Roma-Porto 3-2: 2-1 per i giallorossi al 45', entra Pisilli che segna il 3-1 prima dell’autorete di Rensch. Roma-Athletic Bilbao 2-1: al 56' è 1-1, al 71' va in campo Shomurodov e scaraventa in porta la palla del 2-1. (...)

(corsport)