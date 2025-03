Ranieri: “Serve dare di più. Sì, tra due mesi smetterò”

Cosa cambia? Semplice: che è cambiato tutto. Che se prima la parola “Champions” era una mezza eresia, ora è difficile ma chissà. Perché La Roma è tornata li, col suo sir Claudio, dove osano quelli che non mollano mai. “La Champions non si poteva nominare e ora sì anche se difficile? – dice Claudio Ranieri, tecnico della Roma che riceve il suo 3° “Trofeo Maestrelli” – Non sono stupito, sono sempre positivo nel lavoro: ho trovato un gruppo forte ma che aveva perso autostima. Ho cercato di restituirgliela, di dare quello che il gruppo meritava di avere. I ragazzi si sono ritrovati, compattati e sono riusciti a fare tanto. Ora viene il bello e il difficile, dobbiamo continuare con leggerezza e con la voglia di far innamorare sempre di più i nostri tifosi. (...) Lascio perdere la pensione? No no, la pensione è cosa giusta. Due mesi e smetto, confermo”. (...)

(gasport)