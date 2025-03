Ranieri: “Se si può, si attacca. Se non si può, si difende”

“Sapete cosa dico sempre ai miei calciatori? Acqua passata non macina più“. Claudio Ranieri pesca nel sacco del buon senso per preparare Roma-Athletic Bilbao, andata degli ottavi di Europa League (stadio Olimpico, ore 21, arbitra lo svizzero Schaerer). Negli ultimi 4 anni la Roma ha fatto molta strada in Europa. “Conta il presente e dobbiamo scrivere il futuro“, è il messaggio che Ranieri vuole lanciare al suo gruppo. (...) La sfida ai baschi arriva troppo presto, eredità dei disastri ereditati dalla gestione Juric, come l’inspiegabile sconfitta contro gli svedesi dell’Elfsborg: “L’Athletic è quarta in Liga, è una squadra ben costruita e i suoi giocatori hanno un senso di appartenenza incredibile. Vivono sulle ali dell’entusiasmo. Sarà difficile qui all’Olimpico e difficilissimo nel loro stadio, la Catedral. Ma lo sarà anche per loro”. (...) C’è un particolare che rovina l’umore del tecnico ed è la fama di difensivista che ritiene del tutto immeritata: “Le mie squadre provano sempre ad attaccare, ma quando gli altri sono più bravi bisogna chiudere le porte e le finestre. Se possibile, attaccheremo noi. Se non è possibile, ci difenderemo. Non sono mai entrato in campo per il pareggio, cerco sempre la vittoria. Voglio che i miei calciatori diano tutto, poi accetto ogni risultato. Lo sport è questo“. (...)

(corsera)