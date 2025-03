Ranieri: "Rosso giusto, abbiamo dato tutto"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sconfitta amara, ma Ranieri elogia la squadra. Dopo l'eliminazione in Europa League per mano dell'Athletic, il tecnico della Roma ha analizzato la partita soffermandosi sull'episodio che ha condizionato il match dopo appena 11 minuti: il cartellino rosso mostrato da Turpin a Hummels per un fallo da ultimo uomo: "L'espulsione è netta. Avrebbe dovuto passare la palla sulla sinistra, ma può succedere. Mats è un grande campione. Voglio comunque fare i complimenti alla squadra per aver lottato al massimo delle proprie possibilità. Gli episodi si sono concatenati: abbiamo tenuto bene per tutto il primo tempo, ma poi abbiamo preso gol nel recupero. Negli spogliatoi all'intervallo ho detto ai ragazzi che lo avevamo fatto noi all'andata e che c'era tutto un tempo per rimediare. Peccato, eravamo convinti di poter fare una grande partita. Gli episodi vanno da una parte e dall'altra, ma oggi non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi". Inutile parlare dei singoli come Dovbyk, da cui ci si aspettava di più: "L'ho schierato per fare da punto di riferimento. Naturalmente, giocando in inferiorità numerica non era facile per lui, visto che era costantemente accerchiato. Non ha senso dire che questo o quello potevano fare meglio. Siamo una squadra, si fa bene o male in 26, poi se c'è qualcosa che non quadra ne parleremo tra di noi". [...]