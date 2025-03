Ranieri rifà la Roma

IL TEMPO (L. PES) - C'è vita oltre Paulo. Si apre la settimana che porta al ritorno del campionato e la Roma si prepara ad affrontare il rush finale della stagione senza il suo calciatore di maggior qualità, ma Ranieri non ha certo intenzione di mollare ora. Dybala si opererà nelle prossime ore dopo la scelta della scorsa settimana di intervenire chirurgicamente per evitare ricadute. La sostituzione di Dybala è un tema che tiene banco in casa giallorossa, ma le soluzioni sulla scrivania di Sir Claudio non sono poche. Il reparto avanzato dalla trequarti in sù, è uno dei più ricchi a livello numerico della rosa romanista, tra talenti in rampa di lancio e veterani in crisi. L'assetto tattico potrebbe rimanere lo stesso anche se le difficoltà di Dovbyk aprono alcuni dubbi sulla possibilità di rafforzare il peso dell'attacco aiutando l'ucraino. L'ipotesi più semplice e probabile resta l'impiego di Soulé proprio nella zona in cui agiva la Joya. A contendersi una maglia accanto all'argentino ci sarebbero poi Pellegrini, Baldanzi, Pisilli ed El Shaarawy. [...] Un'altra via, potrebbe portare Ranieri a giocare con due punte e inserendo Shomurodov. [...] Da domani inizieranno le prove tecniche e Ranieri cercherà sul campo le risposte in vista di Lecce, ma soprattutto, degli scontri diretti con Juve e Lazio che apriranno il mese di aprile. Dall'infermeria, nel frattempo, si attendono gli esami di Saud dopo lo stop con l'Arabia mentre Celik è atteso in gruppo nei prossimi giorni.