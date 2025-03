Ranieri recupera Celik per il Bilbao: Dybala titolarissimo, Paredes squalificato

Sospiro di sollievo per mister Ranieri, che in vista della gara contro l'Athletic Bilbao ha recuperato Zeki Celik. Nessuna lesione muscolare per il turco, pronto a prendersi una maglia da titolare. Per il resto si va verso l'11 titolare con Mancini e Ndicka in difesa, Angelino e Saelemaekers sugli esterni e Koné-Cristante in mediana. Davanti Dybala e Dovbyk, mentre corsa a 3 tra Pellegrini, Pisilli ed El Shaarawy per l'ultimo posto disponibile. Unico assente Leandro Paredes, squalificato per l'andata di Europa League. [...]

(La Repubblica)