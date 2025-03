Ranieri: "Non faccio promesse ma ora spingiamo al massimo"

Undicesimo risultato utile consecutivo e altra vittoria all'Olimpico, nonostante una gestione dei minuti finali che non è piaciuta a Claudio Ranieri: "Abbiamo fatto una grande partita, anche perché il Como è una grande squadra, lo avevo detto anche alla vigilia. Alla fine dovevamo gestire meglio, abbassare il ritmo della gara, tenere più palla". [...]

La corsa ad un piazzamento europeo è ancora viva: "Io non ho tabelle, né faccio promesse. Ai ragazzi dico che siamo nel curvone finale e poi ci sarà il rettilineo. Spingiamo con tutte le nostre forze, può succedere di tutto". Il Como è riuscito a mettere in grande difficoltà la Roma: "Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, la squadra ha personalità e gioca bene. Abbiamo faticato, volevamo prenderli alti ma loro sono bravi a giocare a due tocchi. Avevo detto alla squadra di stare compatti". Poi i singoli come Dovbyk: "Aveva una gran voglia di giocare, dopo tanti giorni in cui si è allenato da solo e ha fatto tanta piscina. Ha fatto una gran partita ma deve ancora capire il calcio italiano". E poi Saelemaekers: "Lui e Dybala si capiscono meglio, ma presto crescerà l'intesa anche tra Paulo e Soulé". Ora testa all'Athletic Bilbao: "Ho visto la sfida contro l'Atletico Madrid, non meritavano di perdere. Quella di giovedì sarà una gara vibrante, come anche il ritorno. Sappiamo che sarà dura ma noi ci siamo e vogliamo far bene". [...]

(gasport)