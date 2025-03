Ranieri, no al turnover contro il Como. In attacco c'è Shomurodov con Dybala

Claudio Ranieri ha paragonato la sfida al Como a una visita dal dentista, ma oggi pomeriggio (ore 18) la Roma, anestesia o no, deve provare a superare Fabregas e centrare l'undicesimo risultato utile consecutivo in casa. [...] Calcoli e rimonte eventuali che passano inevitabilmente dai tre punti contro gli uomini di Fabregas, reduci da due vittorie consecutive. Il focus è tutto sul Como, dei giovani Diao e Paz e di un allenatore spagnolo "destinato ai top club", come ammesso dallo stesso allenatore giallorosso. [...] Ranieri non fa calcoli e oggi pomeriggio schiera la miglior formazione possibile. A guidare l'attacco c'è Shomurodov [...] Dietro di lui torna Dybala dal primo minuto insieme a capitan Pellegrini in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy. A centrocampo confermato Saelemaekers a destra, Angelino a sinistra e il duo Koné-Paredes [...] In difesa torna la nuova formazione tipo con Hummels retrocesso a riserva di lusso. Centrale difensivo sarà Mancini, alla sua sinistra Ndicka e Celik braccetto di destra. [...]

(la Repubblica)