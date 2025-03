Ranieri nasconde la lista: “Gasperini non sarà il prossimo allenatore”

“Non sarà Gasperini il nuovo allenatore della Roma, il nome giusto non è ancora uscito“. La trasferta di Lecce (domani alle 20.45) è alle porte, ma il tema del nuovo tecnico è sempre in primo piano: ieri Ranieri ha cancellato dalla lista un altro nome, quello di Gian Piero Gasperini, dopo aver eliminato negli ultimi mesi Farioli, De Rossi e Fabregas. (...) Poi una specifica importante: “Quando fare uscire il nome è una decisione del presidente, ma sarà uno di quelli proposti da noi. Il gradimento della piazza sarà importante, però sono le vittorie a far piacere un allenatore o meno. Io penso che sarà gradito da subito. Chi viene qui sa che deve accettare un certo tipo di progetto, non possiamo fare spese pazze. Io e Ghisolfi lo aiuteremo“. (...) Poi spiega i motivi per cui non rimarrà in panchina: “Perderemmo un anno, non posso essere io il futuro della Roma. Lo sarà chi viene, quindi prima arriva e meglio è. Non è importante che Friedkin sia qui a parlare. Nelle altre nazioni i presidenti non parlano, solo in Italia lo pretendiamo. La proprietà vuole fare grande la Roma, ma per ora, a causa del Fair Play Finanziario, non può spendere quanto vorrebbe. I Friedkin hanno preso uno come Mourinho, stanno spingendo per fare lo stadio. Sono queste le cose che contano“.

(corsera)