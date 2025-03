Ranieri, messaggio al Bilbao: «Sarà dura anche per loro»

LEGGO (F. BALZANI) - Sessantamila bandiere e un Ranieri più carico che mai. La Roma stasera (ore 21, diretta Sky) contro l'Athletic vuole fare la voce grossa all'Olimpico e aggiudicarsi la gara d'andata degli ottavi di Europa League. «Il Bilbao è una squadra che davanti ha molta qualità. Ma come è difficile per noi è difficile anche per loro, abbiamo le qualità per rendere inoffensivi i loro uomini simbolo come Nico Williams. Ho rispetto, ma non sono preoccupato». L'antifona è chiara e d'altronde non potrebbe essere altrimenti visti i 14 risultati utili consecutivi (coppe comprese) della Roma. Dall'altra parte c'è la quarta forza della Liga, guidata da quel Valverde che all'Olimpico subì la storica remuntada sul Barcellona. «Io non sono mai stato difensivo, penso sempre a come posso vincere. Poi se la squadra che affronto è più forte mi adeguo, ma non firmo mai per il pareggio», avvisa Ranieri. Il tecnico si affiderà alla vena di Dybala e al ritorno al gol di Dovbyk: «Mi ha fatto immenso piacere vederlo finalmente gioire. Questo è dato confortante. Dybala non va ingabbiato, campioni del genere vanno supportati. Lui si deve divertire, ha una visione meravigliosa del calcio». Dubbi, invece, sulla presenza di Pellegrini. Il tecnico sembra intenzionato a preferirgli uno tra Pisilli ed El Shaarawy, ma in settimana ha anche provato un Saelemaekers più avanzato. Al posto dello squalificato Paredes ci sarà Cristante. Recuperato Celik con Hummels destinato ad un'altra panchina. Nessun caso però.Probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.