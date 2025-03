Ranieri, maxi multa della Uefa: le proteste costano 20mila euro

La Roma paga caro lo sfogo di Claudio Ranieri contro l'arbitro Tobias Stieler dopo il pareggio contro il Porto. L'Uefa ha sanzionato il club con una multa da 20mila euro per le dichiarazioni polemiche del tecnico giallorosso, che al termine dell'andata dei playoff di Europa League aveva apertamente contestato la direzione di gara e la stessa designazione dell'arbitro tedesco. [...] Il provvedimento arriva dopo l'annuncio dei Friedkin "di una lettera formale ai vertici della Uefa". Una missiva pubblicizzata dagli uffici di Trigoria e, presumibilmente, inviata a Nyon per chiedere maggiore attenzione nei confronti della Roma. [...]

Non è la prima volta che la Roma si trova nel mirino della Uefa per episodi legati agli arbitri. Sotto la gestione di José Mourinho, il club giallorosso aveva già ricevuto pesanti sanzioni per comportamenti simili. [...] Un atteggiamento che ha avuto un costo concreto: dall'arrivo dello Special One nell'agosto 2021 fino al suo esonero, il club ha dovuto versare oltre 100mila euro in multe per comportamenti scorretti del portoghese, dei calciatori e del suo staff. [...]

(la Repubblica)