Ranieri insiste con l'ucraino e fa un altro centro

Stavolta Ranieri azzecca i «non» cambi. Insiste con Dovbyk (...) e invece proprio lui dopo ottanta minuti di gioco e fatica gli regala la perla che vale tre punti pesanti e tiene la Roma in scia al treno Champions. Settimo successo consecutivo (incassando un solo gol) per la squadra di Ranieri che centra il quattordicesimo risultato utile di seguito. (...) È l'effetto Ranieri sulla Roma che continua a sognare e pensare in grande nonostante l'assenza pesantissima di Dybala (...). Già, perché era impossibile non (...) collegare la fatiche realizzative della Roma con l'assenza di Dybala. Senza il fenomeno argentino lì davanti manca l'«olio» (...). Certo, tabellino alla mano, le occasioni capitate sui piedi dei romanisti e che Angelino prima e Koné poi non sono riusciti a trasformare in gol, nulla hanno a che vedere con l'assenza della Joya. (...) se però non fosse arrivato il gol liberatorio di Dovbyk, oggi si starebbe discutendo sul fatto che questa Roma senza Dybala non sta in piedi. Invece, al netto di un'assenza pensatissima, la squadra di Ranieri è riuscita a tornare vincente da una trasferta molto più insidiosa. (...) Con la voglia di andare avanti, con il cuore e la perseveranza di un gruppo che, nonostante un secondo tempo bruttino (...), di finire la stagione con un nulla di fatto non ne vuole sapere. È la Roma... quella targata Ranieri e ai tifosi giallorossi va bene così.

(Il Tempo)