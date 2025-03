Ranieri-Fabregas, quei carissimi nemici di Roma-Como

Uno ha fatto bene 1405 panchine, maturate dall'esperienza iniziale alla Vigor Lamezia del 1986 a oggi. L'altro ne ha invece appena 52, considerando anche quelle in cui nella scorsa stagione è stato affiancato da Osian Roberts, in attesa di avere il patentino. [...] È curioso, quindi, come per fare un Ranieri ci vogliano quasi due Fabregas, giocando sull'età anagrafica dei due tecnici. Questo per sottolineare come stiamo parlando di due ere completamente diverse, con l'allenatore giallorosso che è tornato in auge dopo che aveva deciso di smettere e quello lariano che invece non aveva neanche l'abilitazione tra i professionisti e lo scorso anno ha guidato la squadra per 4 partite grazie a una deroga [...] Fabregas, invece, spera in un altro colpaccio, dopo aver vinto con la Fiorentina fuori casa e con il Napoli in riva al lago. Insomma, tornare anche dall'Olimpico con altri tre punti sarebbe la certificazione perfetta per il suo futuro. Già, perché poi nei giorni scorsi Ranieri e Fabregas si sono scambiati anche delle dolci carezze a distanza. "Non so se è già pronto per una panchina come quella della Roma, ma so che nell'arco di 3-4 anni Cesc sarà uno degli allenatori top", le parole del tecnico giallorosso. A cui lo stesso Fabregas ha risposto poi così: "Ranieri è un esempio per noi allenatori giovani, vederlo ancora così energico alla sua età è incredibile. Lo ammiro, spero di avere una carriera come la sua". Intanto oggi proverà a fargli un altro sgambetto, come all'andata. Una partita che Ranieri non ha mai digerito e che vuole cancellare subito. Già oggi.

(Gasport)