Ranieri: È solo il primo tempo. Se credi in te la ruota gira..."

Una reazione proporzionale all'importanza del match. Un'altra rimonta, un'altra gioia. Una Roma in stile Claudio Ranieri: frenetica ed elettrica. Il tecnico, al decimo successo stagionale dall'inizio del 2025, ha esternato la sua soddisfazione: "È stata una partita difficile e lo sarà ancor di più a Bilbao. È finito solo il primo tempo. La squadra ha avuto una grande reazione". In una sfida così delicata Sir Claudio ha deciso di dare fiducia a dei giovani come Pisilli, Rensch e Baldanzi: "Loro sono sempre pronti. Baldanzi è in un momento d'oro, li aveva già messi in difficoltà a settembre e ha fatto una grande partita. Ho dei ragazzi splendidi, mi seguono in tutto. I ragazzi lottano fino alla fine: se credi in te stesso alla fine la ruota gira". [...]

L'eroe della serata, Eldor Shomurodov, ha sottolineato la compattezza del gruppo: "La vittoria è la cosa più importante, ora non possiamo rilassarci in vista del ritorno. La fiducia di Ranieri è importante. Gol pesantissimo il mio? Dobbiamo mantenere la concentrazione, cercando di vincere anche a Bilbao". [...] Niccolò Pisilli, titolare in una gara importante, ha aggiunto: "L'Athletic è una grande squadra, nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire. La spinta del pubblico ci ha aiutato".

(gasport)