Le dichiarazioni di Claudio Ranieri contro l'arbitraggio di Porto-Roma e quelle contro il designatore Rosetti, sono state sanzionate con 20 mila euro di multa da parte dell'Uefa al club giallorosso. A questi vanno aggiunti poi altri undicimila euro per "condotta impropria della squadra" e ottomila per "danneggiamenti causati allo stadio e alle sue installazioni", per un totale così di 39 mila euro di sanzioni totali per la Roma.

(corsera)