Ranieri: "Dovbyk, un gol importante e gli farà bene..."

Alla fine, la Roma porta a casa la settima vittoria consecutiva, permettendo a Claudio Ranieri di eguagliare la sua miglior striscia personale (...). Un risultato che, unito a una classifica che migliora partita dopo partita, basta a soddisfare il tecnico. Ranieri, a fine gara, non nasconde la sua contentezza, anche perché era il primo test senza Paulo Dybala. "Bisogna sempre crederci fino alla fine, è stata una partita difficile", ha commentato l'allenatore giallorosso. (...) Ha riconosciuto gli errori commessi: "Abbiamo sbagliato due gol facili e concesso un'azione da gol in modo sciocco. Poi nella ripresa è stata combattuta, ma era importante vincere. La squadra ha lottato". Su Dovbyk, decisivo ancora una volta, Ranieri ha aggiunto: "Dobbiamo chiedergli di più per stimolarlo. Lui è bravo quando ha la palla in profondità e ho chiesto alla squadra di servirlo così. Artem è sensibile, questi gol gli fanno bene". Riguardo l'obiettivo Champions League, ha ribadito il suo approccio: "Io guardo ai ragazzi. Non voglio avere rimpianti in estate".

Tra i più soddisfatti, ovviamente, c'era Artem Dovbyk, autore del gol vittoria (...). "È stata una gara molto dura, abbiamo avuto tante opportunità nel primo tempo", ha dichiarato il centravanti ucraino. "Abbiamo conquistato i tre punti e alla fine è questa la cosa importante. Continuiamo per la nostra strada". Per lui si tratta del sedicesimo centro stagionale. "Tutta la squadra mi sostiene", ha concluso Dovbyk. "Sto cercando di fare il mio lavoro di attaccante, devo segnare e aiutare la squadra. Era importante farlo e ci sono riuscito".

(gasport)