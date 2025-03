Ranieri conferma Dovbyk che vuole crescere ancora

Il quattordicesimo sigillo stagionale, l'esultanza con la mano all'orecchio come Luca Toni e un digiuno di 35 giorni interrotto: è tornato Artem Dovbyk. [...] Giovedì sera all'Olimpico l'ex Girona sarà confermato al centro dell'attacco giallorosso e la speranza di Ranieri è quella di vedere l'atteggiamento mostrato contro il Como. [...] Per nessuno è facile fare bene in Serie A al primo anno, basti pensare, rimanendo nella Capitale, alla prima stagione di Edin Dzeko a Roma.

Ecco, oggi Dovbyk ha già fatto meglio, anche del Romelu Lukaku dello scorso anno. E a questo punto della stagione è in linea con i numeri che ha avuto al Girona. [...] Numeri, dunque, che non sono certo da buttare, nonostante ci sia anche l'altra faccia della medaglia: ovvero quelle reti mai arrivate nelle sfide alle big del campionato. Perché Dovbyk è stato spesso decisivo, come domenica scorsa, ma mai quando si è alzata l'asticella dell'avversario. Anche se già tra due giorni si presenterà una nuova occasione, questa volta in Europa contro l'Athletic Bilbao. [...]

