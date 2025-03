Ranieri col vento in poppa l'Europa non è un miraggio

C'è una Roma da ridisegnare alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Questa sera (ore 20:45) i giallorossi di Claudio Ranieri scenderanno in campo contro il Lecce al "Via del Mare" nella prima partita di un rush finale caratterizzato dall'assenza di Paulo Dybala, che si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. [...] Quello del "Via del Mare" sarà un primo round per stabilire chi sarà il vice Dybala in questo rush finale del campionato, al quale la Roma si presenta, dopo le soste legate agli impegni nazionali, con un invidiabile ruolino di marcia e le possibilità di lottare concretamente per un posto in Europa. [...] La banda di Ranieri, in Serie A, è in serie positiva da 13 partite [...]

(La Gazzetta del Mezzogiorno)