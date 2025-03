Ranieri cerca il record di 7 vittorie consecutive. Ci è già riuscito 2 volte con la Roma e l'Inter

In 39 anni, da Acerrana-Vigor Lamezia 1-1 (21 settembre 1986) [...] fino a Roma-Cagliari 1-0 (16 marzo 2025) Ranieri ha "giocato" 1131 partite di 8 campionati diversi. [...] Sabato può eguagliare il record personale stabilito in questi (quasi) 4 decenni: 7 vittorie consecutive. Un filotto che gli è riuscito 2 volte in Serie A: nel gennaio-febbraio 2010, sulla panchina giallorossa, battendo Chievo, Genoa, Juventus, Siena, Fiorentina, Palermo e Catania; e tra dicembre 2011 e gennaio 2012 con l'Inter. [...] Un "settebello" che non ha mai calato all'estero [...] e neanche nei campionati minori. [...]

Sabato, vincendo a Lecce, potrebbe chiuderlo di nuovo con la Roma dopo i 6 successi con Venezia, Parma, Monza, Como, Empoli e Cagliari. Sfruttando al massimo un calendario che gli ha messo di fronte in questo periodo 7 delle ultime 8 in classifica.

(corsera)