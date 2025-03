Ranieri boccia Gasperini e aspetta i Friedkin

Gasperini non sarà l’allenatore della Roma». Diffìcile essere più chiari di così. Claudio Ranieri è tornato a parlare dopo la sosta per le nazionali e prima della trasferta di Lecce di domani sera, commentando il futuro della panchina giallorossa (...) «Lo sceglieremo io e Ghisolfi - prosegue Ranieri - daremo una lista di papabili al presidente e poi lui sceglierà l’allenatore». Un profilo che deve conoscere la piazza romanista: «È un fattore importante, però sappiamo che la piazza ama chi fa bene alla Roma, per cui può darsi che all’inizio non venga apprezzato il nome, ma credo di sì, e poi dopo sono i fatti quelli che contano. Chi viene sa che deve fare bene, sa che la Roma vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze. Per cui chi viene deve accettare queste cose, le deve sapere». Una descrizione puntuale che la¬scia pensare come la short list di Ranieri sia già pronta. E non includa sicuramente i nomi di Gasperini e Farioli («non sarà lui»). Per tutti gli al¬tri non resta che aspettare la comunicazione di Dan Friedkin (...)

(La Repubblica)