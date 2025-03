Ranieri allineato ai Friedkin: no a DDR

Dalla conferenza stampa di Ranieri è uscita, chissà quanto voluta, una notizia: non sarà Daniele De Rossi l'allenatore della Roma del prossimo anno. (...) Queste le parole testuali di Ranieri: “De Rossi? Ho visto anche le interviste di Sabatini. Io concordo, mi hanno detto che è un grande allenatore e può essere un ottimo allenatore. Deve fare il suo percorso e poi tornerà alla Roma per fare ancora meglio di quanto fatto fino a settembre”. Anche Dan Friedkin è un grande ammiratore di Daniele De Rossi e sa che diventerà un grande allenatore, ma per qualche motivo non meglio specificato, che ha probabilmente comunque a che fare con la passionalità molto romanista di DDR, non lo ritiene attualmente in grado di allenare la Roma. È pronto ad accoglierlo a braccia aperte più avanti, quando avrà maturato altre esperienze. (...) Chissà se Ranieri e Friedkin sono realmente sinceri e se pensano davvero tanto bene di lui. È un fatto, però, che al momento la strada è chiusa. Ed è un peccato perché ha ragione Sabatini. Sarebbero stati una coppia fantastica.

(Il Romanista)