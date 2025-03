Ranieri aggiusta la Roma e vince

L'impresa eccezionale sarebbe essere normale. Invece no, se ti serve fisicità, fortuna, e intensità tutte insieme per superare il Como. Undicesimo risultato utile consecutivo per la Roma e Ranieri si prende la scena con i suoi cambi. Le sostituzioni hanno ribaltato una partita sofferta. Un Como coraggioso annulla il pressing giallorosso e con freschezza prova a far male con i suoi talenti. Il gol del vantaggio arriva con Da Cunha, che sfrutta l'errore di Mancini e fa 0-1. Nella ripresa Ranieri rivoluziona la squadra e, appena entrato, Alexis Saelemaekers la pareggia e salva la Roma. L'espulsione di Kempf, provocata da Dybala, stappa la partita e i giallorossi la vincono grazie a Dovbyk. Ora la zona Europa è stata agganciata e merito va dato a Ranieri che ha aggiustato la Roma, riportandola alla normalità.

(La Repubblica)