Ranieri: "A Bilbao serve una Roma senza paura"

"Si attacca in undici, si difende in undici". Claudio Ranieri è pronto a dar battaglia con la sua Roma questa sera al San Mamés, nel secondo atto degli ottavi di finale dell'Europa League. [...] "Dobbiamo dimenticare il vantaggio - avvisa l'allenatore -. Se pensiamo anche di poter pareggiare, poi perdiamo. Dobbiamo andare in campo senza paura e fare la nostra partita". [...] La gara di oggi ha tutti i connotati del bivio di stagione, nonostante questo a Ranieri non interessi. "Non ci penso - risponde l'allenatore -. Ai ragazzi chiedo sempre di cancellare la partita precedente a prescindere dal risultato". [...]

La speranza, a Trigoria, è che quando Ranieri trarrà il suo bilancio non ci sia la gara di questa sera tra le cose sbagliate della sua carriera. [...] Difficile dunque che la partita di oggi possa essere uguale a quella di sette giorni fa. Per questo irrobustirà il centrocampo togliendo un trequartista e aggiungendo Cristante in mezzo con Paredes e Koné. In difesa dovrebbe tornare Hummels, mentre in attacco Shomurodov è in vantaggio su Dovbyk. Alle spalle dell'uzbeko, poi, spazio a Dybala, con l'unico assente che è Celik, fermo ai box per una lesione muscolare. Al suo posto pronto Rensch, con Saelemaekers che scalpita dalla panchina. [...] Appuntamento dunque al San Mamés con l'obiettivo di tornarci a metà maggio, quando in palio ci sarà il titolo e non più solo il passaggio del turno.

(Tuttosport)