Raggi prosciolta dall'accusa di falso sullo stadio

"Non luogo a procedere. Perché il fatto non sussiste", è il verdetto dei giudici romani chiamati ad esprimersi sul reato di falsa testimonianza che la Raggi avrebbe commesso durante la deposizione al processo sullo stadio dell'As Roma, nel maggio 2021.

"Circolò nel Movimento il parere del giudice Imposimato", secondo il quale sarebbe stato possibile "revocare la delibera Marino". In realtà il parere del giudice diceva di "annullare" e non "revocare": l'annullamento, al contrario della revoca, non comporta esborsi del Comune. Per questo è stata indagata. "Una decisione scontata", dicono i legali della Raggi allontanandosi dall'aula.

(Repubblica)