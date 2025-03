Rabbia Pellegrini. Ora ha la febbre

Il periodo è complicato ma la stagione è davvero maledetta: Lorenzo Pellegrini ha la febbre e molto probabilmente salterà il Cagliari. Ranieri meditava di rilanciarlo ma ieri mattina ha constatato insieme allo staff medico che il capitano stava male. Aveva passato una notte d'inferno ed è così tornato a casa a riposare. Non è stato escluso dalla lista dei convocati ma nella migliore delle ipotesi a questo punto andrà in panchina. Al suo posto probabilmente giocherà El Shaarawy [...] Pellegrini è molto dispiaciuto. Dopo la discreta partita di Empoli, in cui aveva mandato in porta Shomurodov con una magia, si sarebbe aspettato più considerazione a San Mamés, nella notte più importante per la Roma. Invece, come già era successo la settimana prima all'Olimpico, è rimasto seduto dall'inizio alla fine. Zero minuti tra andata e ritorno. [...] Tornando a Pellegrini, di nuovo ignorato da Spalletti per la nazionale come gli altri italiani della Roma, dall'arrivo di Ranieri è stato scelto nella formazione titolare soltanto 7 volte su 16 in campionato e 4 volte su 10 nelle coppe. [...] Già nell'ultimo mercato, prima del magnifico gol nel derby, la Roma stava trattando la cessione definitiva al Napoli. Quell'episodio, quasi un incidente felice dopo un'annata anonima, bloccò ogni discorso tra i club. A giugno però Pellegrini chiederà chiarezza, a Ranieri e al nuovo allenatore: nella sua testa c'è la Roma, che non vorrebbe mai lasciare, ma non imporrà la sua presenza in un progetto tecnico che non lo valorizzi.

(Corsport)