Qui Roma. Nuovo tecnico: è caccia aperta

[...] La questione è quella del nuovo allenatore e i soggetti sono due: Ghisolfi e Ranieri. [...] Al di là degli apprezzamenti pubblici per Fabregas, Farioli e Palladino, se dipendesse da Ranieri il nome sarebbe soltanto uno: Conte. Li lega amicizia e stima reciproca con Claudio che considera il salentino un vincente. [...] Il problema è che l'ex ct è legato al Napoli e a meno di frizioni insanabili è difficile che possa liberarsi. E' circolato il nome di Gasperini. Allenatore diverso da Conte ma profilo top per iniziare un nuovo corso. [...] L'inconveniente non è tanto l'altro anno di contratto con l'Atalanta, ma il fatto che Gasp sia in lizza per la panchina della Juve che ad oggi rappresenta la sua priorità.

Per questo motivo a sorpresa Ranieri potrebbe virare su Pioli, già contattato dal club dopo l'addio di De Rossi. [...] Anche Pioli è finito nel mirino della Juve. Chi invece i bianconeri li ha già allenati e non sarà richiamato alla Continassa è Sarri. Personaggio affascinante sul campo, un po' meno fuori. Ad oggi non sembra però una prima scelta: essendo libero, la Roma lo avrebbe già potuto bloccare. [...] Il profilo che potrebbe mettere tutti d'accordo è quello di Italiano. [...] Convincerlo potrebbe essere il problema minore. Ma poi toccherebbe liberarlo dal Bologna. E qui le difficoltà aumenterebbero. [...]

(Il Messaggero)