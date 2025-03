Questa volta alla Roma bastano 22 secondi

Esistono le mezze stagioni. Ne è bastata mezza a Ranieri per trasformare la Roma, passando da squadra schizofrenica a realtà brillante. Il tecnico, capace di riportare ordine e fiducia, ha ribaltato le sorti di una squadra che, ad inizio campionato, sembrava smarrita. Se cambia il regista, cambia il film: la Roma di oggi non è paragonabile a quella vista ad inizio stagione.

"Ero convinto che avrei fatto bene, ma così non credevo neanche io", ha ammesso Ranieri, soddisfatto del 12° risultato utile consecutivo e del sorpasso alla Fiorentina. Il tecnico è riuscito a valorizzare tutti i giocatori, a ruotarli e farli sentire importanti. (...)

Certo, Ranieri non è riuscito a cancellare tutti i difetti della squadra. La Roma continua a sprecare occasioni e a rischiare fino alla fine, ma ora i difetti si portano con eleganza. (...) Pur non amando i luoghi comuni, Ranieri sa bene che non è vero che si stava meglio quando si stava peggio.

(Repubblica)