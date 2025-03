Prova a entrare con il biglietto del fratello: daspato in manette

Ha provato a entrare all'Olimpico convinto che bastasse il biglietto del fratello per aggirare il Daspo da cui era colpito. Per questo un 34enne tifoso della Roma - che non aveva fatto i conti con l'alert generato dal sistema di ticket-checking attivo presso i tornelli di filtraggio - è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Prati per violazione in flagranza del Daspo. Altri due tifosi giallorossi di 27 e 29 anni sono stati denunciati per intemperanze verso agenti e steward. [...]

(Il Messaggero)