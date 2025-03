Nel campionato Primavera 1, concluse le semifinali di Coppa Italia, che vedrà in finale affrontarsi Milan e Cagliari, la Roma capolista affronta domani proprio i rossoneri.

Nella 30ª giornata, la squadra di Falsini cercherà il terzo successo consecutivo in casa, mentre l'Inter, impegnata nella lotta per il primo posto, affronterà il Cagliari, miglior difesa del torneo. (...) La Lazio sarà ospite del Verona, cercando di rimanere in corsa per i play-off.

(corsport)