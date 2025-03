Preziosi: "Spero Gasperini vada in una piazza prestigiosa come Roma"

Nel weekend di Serie A è in programma Juventus-Atalanta, con i due tecnici, Thiago Motta e Gasperini, che sulle pagine del quotidiano sportivo vengono 'tratteggiati' da Preziosi che li ha avuti entrambi al Genoa. Questa la descrizione che ne fa: «Gasperini è un assolutista con una filosofia vincente. Ha la capacità di “vedere” i giocatori, anche giovani, e inserirli senza paura. Le sue qualità sono il gioco e la mentalità. Motta non ha la stessa esperienza, ma lavora con convinzione. La sua chiave vincente è il modo in cui aggrega i giocatori. Ha le sue idee e il suo metodo, che difficilmente cambia. Se Gasperini è sangue e arena, Motta è un diesel: hanno due caratteri opposti».

E Gasperini dove andrà dopo l’Atalanta?

«Spero che vada in un grande club, si merita una piazza prestigiosa come può essere la Roma»

(Tuttosport)